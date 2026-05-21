Marcello Sacchetta ha spiegato in un’intervista il significato del suo bacio con Francesca Tocca durante l’Eurovision. Ha precisato che si trattava di un gesto diverso rispetto a quelli precedenti, senza entrare in dettagli ulteriori. Sacchetta ha fornito una spiegazione diretta, senza commenti su eventuali interpretazioni o implicazioni. La dichiarazione si concentra esclusivamente sul confronto tra il bacio avvenuto all’evento e altri momenti simili.

Marcello Sacchetta ha parlato del suo bacio con Francesca Tocca durante l’Eurovision, chiarendo che l’ultimo era diverso dagli altri. Dopo i gossip, il ballerino ha voluto spiegare il contesto di quel momento, rivelando che l’emozione era palpabile e che il bacio faceva parte di una coreografia. La discussione è avvenuta nell’ultima puntata di La Volta Buona, dove Sacchetta ha risposto alle domande sul suo rapporto con la ballerina. Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio imminente e nozze con Bastian Müller Il contesto del bacio all’Eurovision. Durante l’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision, il bacio tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca ha catturato l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Marcello Sacchetta chiarisce il bacio con Francesca Tocca all’Eurovision

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