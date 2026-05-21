Marcello Sacchetta chiarisce il bacio con Francesca Tocca all’Eurovision
Marcello Sacchetta ha spiegato in un’intervista il significato del suo bacio con Francesca Tocca durante l’Eurovision. Ha precisato che si trattava di un gesto diverso rispetto a quelli precedenti, senza entrare in dettagli ulteriori. Sacchetta ha fornito una spiegazione diretta, senza commenti su eventuali interpretazioni o implicazioni. La dichiarazione si concentra esclusivamente sul confronto tra il bacio avvenuto all’evento e altri momenti simili.
Marcello Sacchetta ha parlato del suo bacio con Francesca Tocca durante l’Eurovision, chiarendo che l’ultimo era diverso dagli altri. Dopo i gossip, il ballerino ha voluto spiegare il contesto di quel momento, rivelando che l’emozione era palpabile e che il bacio faceva parte di una coreografia. La discussione è avvenuta nell’ultima puntata di La Volta Buona, dove Sacchetta ha risposto alle domande sul suo rapporto con la ballerina. Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio imminente e nozze con Bastian Müller Il contesto del bacio all’Eurovision. Durante l’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision, il bacio tra Marcello Sacchetta e Francesca Tocca ha catturato l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Sullo stesso argomento
Francesca Tocca e Marcello Sacchetta: flirt dopo il bacio all’Eurovision 2026?Protagonisti del gossip sono i ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, che hanno incantato il pubblico con una coreografia romantica...
La Volta Buona, Marcello Sacchetta chiarisce: “Con Francesca c’è stato un bacio scenico”A La Volta Buona Marcello Sacchetta è tornato a commentare quel bacio dato a Francesca Tocca all'Eurovision, sottolineando che "è stato scenico"...
Marcello Sacchetta vicino a Francesca Tocca? Il coreografo rompe il silenzio, sentiamo tanto feelingMarcello Sacchetta ha spiegato perché ha scelto Francesca Tocca per ballare all'ESC 2026 e ha parlato dell'amicizia con Stefano De Martino ... gossipetv.com
Marcello Sacchetta parla di Francesca Tocca: La risceglierei subito. Poi si rivolge a De Martino: Per lui ci sono anche di notteIl coreografo reduce da un grande successo internazionale ha parlato della sua compagna di viaggio e anche dello storico amico ... today.it