Ragazza ferita da un colpo di pistola in via La Lumia portato in caserma il giovane che ha sparato

Un giovane è stato portato in caserma dai carabinieri dopo aver sparato alcuni colpi di pistola durante una rissa in via La Lumia, nei pressi di un locale. La sparatoria ha ferito una ragazza di 21 anni alla testa. La vittima è stata trasportata in ospedale. Il sospettato è stato identificato e portato in caserma per essere ascoltato.

E' stato individuato dai carabinieri e portato in caserma per essere ascoltato il giovane che la notte scorsa ha esploso alcuni colpi di pistola e ferito alla testa una ragazza di 21 anni in via La Lumia al culmine di una rissa, davanti al locale Berlin. Gli inquirenti sarebbero arrivati a lui. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Rissa e Spari in via Isidoro La Lumia a Palermo

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