Una donna di 23 anni è deceduta dopo essere scivolata e caduta per circa 200 metri durante un'escursione in Val Mesdì. La caduta si è verificata sulla neve, secondo quanto riferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La donna stava percorrendo un percorso in montagna quando si è verificato l'incidente. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause esatte dell'incidente.

Elena Berselli, 23enne residente a Zona Predosa, è morta in località Val Mesdì di Corvara in Badia, a una quota di circa 1800 metri. Sarebbe scivolata sulla neve, cadendo per circa 200 metri, dopo essersi allontanata dal sentiero segnalato assieme alla persona che era con lei, ora in stato di shock. Elena Berselli morta in Val Mesdì: la ricostruzione I soccorsi in Val Mesdì Le indagini sulla morte di Elena Berselli in Val Mesdì Le parole del sindaco di Zola Predosa Elena Berselli morta in Val Mesdì: la ricostruzione L’allarme è stato lanciato nella serata di domenica 24 maggio. In base alla ricostruzione riportata da Il Resto del Carlino,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elena Berselli morta dopo una caduta di 200 metri in Val Mesdì, sarebbe scivolata sulla neve: aveva 23 anni

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