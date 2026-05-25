Rafforzare sistema territoriale e favorire vitalità della Valle d’Itria | un bando per gli imprenditori
Un bando pubblico rivolto a imprenditori è stato presentato nella Valle d’Itria, con l’obiettivo di rafforzare il sistema territoriale e stimolare la vitalità economica della zona. Si tratta del quarto e ultimo degli incontri organizzati dal Gal Valle d’Itria, dedicato a promuovere la creazione di nuove imprese. L’iniziativa mira a sostenere lo sviluppo locale attraverso l’attivazione di nuove attività imprenditoriali. La presentazione si è svolta recentemente, coinvolgendo operatori e potenziali investitori.
BRINDISI - Quarto e ultimo dei quattro appuntamenti organizzati dal Gal Valle d’Itria per presentare l’Avviso pubblico dedicato alla creazione di nuove realtà imprenditoriali. Venerdì 29 maggio presso la sala consiliare del Comune di Cisternino ore 18.30.Obiettivo della misura è rafforzare il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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