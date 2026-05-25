Rafforzare sistema territoriale e favorire vitalità della Valle d’Itria | un bando per gli imprenditori

Notizia in breve

Un bando pubblico rivolto a imprenditori è stato presentato nella Valle d’Itria, con l’obiettivo di rafforzare il sistema territoriale e stimolare la vitalità economica della zona. Si tratta del quarto e ultimo degli incontri organizzati dal Gal Valle d’Itria, dedicato a promuovere la creazione di nuove imprese. L’iniziativa mira a sostenere lo sviluppo locale attraverso l’attivazione di nuove attività imprenditoriali. La presentazione si è svolta recentemente, coinvolgendo operatori e potenziali investitori.