Nella Valle d’Itria si svolge un workshop dedicato a un nuovo brand territoriale, con focus su iniziative legate al cibo e al turismo. Durante l’evento si discuterà di come potrà evolversi l’offerta turistica tra Martina Franca e Locorotondo. Inoltre, verranno annunciati i prodotti locali che riceveranno il riconoscimento DOP, confermando un'attenzione alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'identità turistica tra Martina Franca e Locorotondo?. Quali prodotti locali riceveranno il nuovo riconoscimento DOP?. Come integrerà il digitale la gestione delle case vacanze locali?. Perché l'unione tra agricoltura e ospitalità è decisiva per la valle?.? In Breve 4 maggio workshop brand con Alice Del Re e Giordano Santoro a Palazzo Ducale. 5 maggio Itria Food Experience con interventi di Marzia Impedovo e Pasquale Venerito. 6 maggio DimoraeRoom presenta modelli digitali per l'ospitalità extra-alberghiera nella Valle d'Itria. 10 maggio chiusura evento con Mercati della Terra Slow Food a Villa Garibaldi. Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 17:30, la Sala degli Uccelli a Palazzo Ducale ospita il workshop sulla costruzione del brand per la Valle d’Itria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Itria: workshop e food per un nuovo brand territoriale

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