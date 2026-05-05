Nuove imprese in Valle d’Itria presentazione bando nel nord Brindisino

Nel nord del Brindisino, nella zona di Fasano, si è svolto un incontro promosso dal Gal Valle d’Itria per illustrare un avviso pubblico rivolto alla creazione di nuove imprese. Questa iniziativa fa parte di un ciclo di incontri organizzati dall’ente per favorire lo sviluppo imprenditoriale nella regione. La presentazione del bando mira a sostenere le start-up e le attività economiche emergenti nella zona.

FASANO - Continua il ciclo di incontri del Gal Valle d’Itria per la presentazione dell’avviso pubblico destinato alla nascita di nuove realtà imprenditoriali. Il sostegno è rivolto ad attività commerciali per migliorare la fruibilità e l’attrattività del territorio, attività artigianali volte a.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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