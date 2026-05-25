MILANO – Raf torna a sorpresa – dopo la sua partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con “Ora e per sempre” – con il nuovo singolo “Pazzi Stupidi Ragazzi” (Warner Records Warner Music Italy; Girotondo srl), disponibile dal 29 maggio sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, che anticipa l’uscita dell’album di inediti prevista per il prossimo autunno. “Pazzi Stupidi Ragazzi” racconta un amore istintivo, irrazionale e travolgente, uno di quei legami capaci di resistere al tempo, alle distanze e soprattutto alle differenze. È la storia di due persone che continuano a cercarsi e a rincorrersi perché, quando un sentimento è autentico, tutto il resto perde importanza: le paure, gli ostacoli, i confini che spesso siamo noi stessi a creare. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Raf, “Pazzi Stupidi Ragazzi” è il nuovo singolo dal 29 maggio

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