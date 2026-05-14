Il rapper italiano annuncia l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “Da Dio”, prevista per venerdì 15 maggio. La canzone sarà disponibile in radio a partire dal 22 maggio. Sono stati venduti tutti e quattro i biglietti disponibili per le sue prossime esibizioni, confermando l’interesse del pubblico. La notizia si inserisce nel panorama musicale attuale, con l’artista che continua a raccogliere consensi e a generare attesa tra i fan.

BRESH FUORI VENERDÌ 15 MAGGIO IL NUOVO SINGOLO “DA DIO” IN RADIO DAL 22 MAGGIO SOLD OUT TUTTI E 4 GLI APPUNTAMENTI DI MARE NOSTRUM AL PORTO ANTICO DI GENOVA 1° LUGLIO (SOLD OUT), 3 LUGLIO (SOLD OUT), 4 LUGLIO (SOLD OUT) e 5 LUGLIO (SOLD OUT) E il 10 luglio in concerto a Roma all’Auditorium Parco della Musica Uscirà venerdì 15 maggio “DA DIO”, il nuovo singolo di BRESH, in radio dal 22 maggio! Prodotto da SHUNE, il singolo arriva dopo il precedente “Introvabile” e racconta di quanto a volte la vita sia capace di sorprendere quando consapevolmente si sceglie di non avere più il controllo su tutto. E così, l’unica cosa da fare diventa arrendersi e lasciarsi trasportare dal caos e dagli imprevisti che capitano lungo il cammino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Bresh: uscirà venerdì 15 maggio “Da Dio”, il nuovo singolo in radio dal 22 maggio

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Bresh - Mediterraneo Live Session X Bang & Olufsen

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