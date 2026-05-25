C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 25 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che la visita di Selim agli Yilmaz ha sconvolto le donne della casa, per Sevda però potrebbe essere un ottimo alleato. Penserò infatti che potrebbe aiutarla ad allontanare Mahir da Canfeza e obbligarlo a sposare Sila. Spoiler Racconto di una notte 25 maggio 2026: Mahir può ancora fidarsi di Rasit? Kurstat è ancora prigioniero Sila chiederà di nuovo aiuto all'ispettore per poter fuggire, Cabir dal momento che Asaf sta lottando tra la vita e la morte non penserà a vendicarsi di Mahir. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 25 maggio 2026: Mehir e Canfeza soffrono dopo l’addio, Sila gli chiede…

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RACCONTO DI UNA NOTTE ANTICIPAZIONI 24-30 MAGGIO 2026 | Mahir salva Sila, Canfeza dice NO!

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Una notte del 1961 al Greenwich Village. Miles Davis suona So What al Vanguard, John Coltrane è a pochi isolati di distanza. In mezzo: Dylan, Kerouac, Ginsberg, Rothko, Warhol. Su @ilfoglio_it del weekend, per il centenario di Miles e Trane, racconto il Ri x.com

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