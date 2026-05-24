© US Mediaset Un matrimonio segreto si fa strada nei prossimi episodi di Racconto di una Notte. Dopo aver sognato il defunto figlio Mehmet, Asaf Yilmaz si schiera dalla parte del nipote Mahir e di Canfeza, nonostante tutti i problemi con il clan Haro?lu, e organizza in fretta e furia le nozze religiose dei due ragazzi. Un piano che l’anziano tiene nascosto anche alla moglie Afet e che dà il via a diverse insidie. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05, il sabato alle 14.15 e la domenica alle 14.30 e in prime time. Le puntate si possono vedere anche in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Racconto di una Notte, anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2026: Asaf organizza in gran segreto le nozze tra Mahir e Canfeza

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Racconto di una Notte Anticipazioni 18 Maggio 2026 | Segreti e Tradimenti Shock

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