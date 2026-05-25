Mercoledì 27 maggio 2026 alle 17.30, l'ISIA di Faenza organizza l'incontro “Raccontare la crisi climatica - Il caso de Gli uomini pesce” con lo scrittore Wu Ming 1. L'evento si svolge in un'aula dedicata agli studenti e agli appassionati, e prevede una discussione sul rapporto tra narrativa e cambiamenti ambientali. Nessuna informazione aggiuntiva sui temi trattati o sul format dell'incontro è stata diffusa.

Mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 17.30, l'ISIA di Faenza ospita l'incontro Raccontare la crisi climatica - Il caso de Gli uomini pesce con protagonista lo scrittore Wu Ming 1. A partire dal suo ultimo romanzo Gli uomini pesce (Einaudi, 2024), ambientato tra Ferrara e il Delta del Po, Wu Ming 1. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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