Giovedì 26 marzo alle 19.45 si svolgerà un evento presso la Sala Conferenze dell’Istituto Storico della Resistenza di Parma, in Vicolo delle Asse 5. L’incontro fa parte di un ciclo organizzato da La Paloma discute e prevede un confronto tra gli autori del libro 'Gli uomini pesce' e uno scrittore noto per il suo lavoro con Wu Ming 1.

Giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 19.45, presso la Sala Conferenze dell’Istituto Storico della Resistenza di Parma (Vicolo delle Asse 5), si terrà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri promossi da La Paloma discute, dedicato all’approfondimento di opere letterarie e temi di attualità culturale e politica. Protagonista della serata sarà il libro Gli uomini pesce, che verrà discusso insieme all’autore Wu Ming 1, presente all’incontro per dialogare con il pubblico e approfondire i contenuti del romanzo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto aperto tra lettori, studiosi e cittadini, attorno a un’opera che intreccia memoria, territorio e narrazione, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra storia, ambiente e trasformazioni sociali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - La Paloma discute 'Gli uomini pesce' con Wu Ming 1

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