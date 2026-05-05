Bce Lagarde | ‘gli sforzi contro la crisi climatica non sono progrediti’

La presidente della Banca centrale europea ha affermato che gli sforzi internazionali per contrastare la crisi climatica e quella della natura non sono avanzati come previsto. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute delle misure adottate a livello globale per affrontare questi problemi. La mancanza di progressi è stata segnalata come un punto critico in un momento di crescente attenzione internazionale sulla questione ambientale.

“Gli sforzi globali per affrontare le crisi climatica e della natura non sono progrediti come auspicato, ha dichiarato la Presidente Christine @Lagarde. Questo rafforza la necessità di un’analisi più approfondita da parte delle comunità di ricerca e di politica monetaria per comprendere meglio i rischi per la stabilità dei prezzi e finanziaria.” https:x.comecbstatus2051640728158376283 foto BCE.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bce, Lagarde: ‘gli sforzi contro la crisi climatica non sono progrediti’ Notizie correlate Bce, Lagarde: “Nostri sforzi efficaci su inflazione, al 2% nel medio termine”(Adnkronos) – Negli ultimi anni, "l'area euro ha dovuto affrontare un contesto eccezionalmente difficile, con un'inflazione elevata che ha colpito... BCE, Lagarde sfida le pressioni: resta al comando contro le crisiLa guida della Banca centrale europea ha respinto le voci su un suo possibile addio anticipato, dichiarando di voler restare al comando di... Contenuti utili per approfondire Lagarde (BCE), sono 2 i Paesi che si salveranno dallo shock energetico (non l’Italia)Shock prezzi petrolio e prezzi gas, in sintesi shock energetico. 2 Paesi europei si stanno salvando dagli effetti della guerra. Lagarde (BCE) spiega perché. money.it BCE tassi interesse 2026 | Mosse imprevedibili, ultime scelte della LagardeBCE tassi interesse 2026 con valori stabili, ad eccezione del variabile che già è in rialzo. Ecco la situazione generica ... ilsussidiario.net