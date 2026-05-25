Raccolta rifiuti polemiche sull' assegnazione del bando | Il Comune chiarisca la propria posizione
Il bando per il nuovo servizio di raccolta rifiuti a Pozzuoli ha suscitato polemiche. La gara è stata aggiudicata, ma alcuni dubbi sono stati sollevati sulla trasparenza dell’assegnazione. I residenti e le associazioni chiedono chiarimenti ufficiali dal Comune. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata emessa in merito alle motivazioni dell’aggiudicazione. La questione resta aperta mentre si attendono risposte ufficiali.
L’aggiudicazione della gara per il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana del Comune di Pozzuoli finisce al centro della polemica. De Vizia Transfer S.p.A., società seconda classificata nella procedura (e attuale appaltatrice del servizio), ha infatti trasmesso una diffida. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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