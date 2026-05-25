Raccolta rifiuti polemiche sull' assegnazione del bando | Il Comune chiarisca la propria posizione

Notizia in breve

Il bando per il nuovo servizio di raccolta rifiuti a Pozzuoli ha suscitato polemiche. La gara è stata aggiudicata, ma alcuni dubbi sono stati sollevati sulla trasparenza dell’assegnazione. I residenti e le associazioni chiedono chiarimenti ufficiali dal Comune. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata emessa in merito alle motivazioni dell’aggiudicazione. La questione resta aperta mentre si attendono risposte ufficiali.