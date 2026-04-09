Pubblicato il bando del Comune di Montesilvano per l' assegnazione degli orti urbani in via Don

Il Comune di Montesilvano ha reso pubblico il bando per l’assegnazione degli orti urbani situati in via Don. È stata aperta una procedura per la creazione di una graduatoria che servirà a definire le assegnazioni future degli spazi. La pubblicazione del bando è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Montesilvano fa sapere di aver pubblicato il bando per l’assegnazione degli orti urbani in via Don e la formazione di una graduatoria per future assegnazioni. Si tratta del progetto che prevede l'assegnazione in gestione per la coltivazione di orti pubblici ai cittadini o. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Ravenna, 23 nuovi orti urbani in darsena: al via le domande per l’assegnazione Leggi anche: Orti urbani, pubblicata la graduatoria per l’assegnazione dei lotti comunali dell’anno Argomenti più discussi: Montesilvano, il Tar riconosce il diritto al passo carrabile del condominio Bevilacqua sulla strada parco; Soggiorno vacanza a Montesilvano, c’è l’avviso pubblico; Montesilvano Colle, arriva Mercanti in Fiera; Parte a Montesilvano il piano di manutenzione del verde pubblico. Pubblicato il bando del Comune di Montesilvano per l'assegnazione degli orti urbani in via DonIl bando per manifestare il proprio interesse a gestire e coltivare l'orto pubblico scadrà il 20 aprile prossimo ... ilpescara.it LA NOVITA' L'azienda speciale del Comune di Montesilvano attiva Spazio Famiglia, il servizio gratuito di mediazione familiare Ecco cos'è e come funziona - facebook.com facebook