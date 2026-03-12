Nuove polemiche sul bistrot della Carrara | Il Comune chiarisca l’incasso dalla gestione privata

A Bergamo, il dibattito si riaccende sul bistrot dell’Accademia Carrara, con il Comune chiamato a chiarire gli incassi derivanti dalla gestione privata. La questione riguarda anche i piani per definire il nuovo contratto con l’operatore che prenderà il posto di Finlatt, che ha annunciato la rinuncia alla gestione a partire da settembre 2026. La discussione coinvolge diverse forze politiche e amministrative.

Si accende lo scontro tra Ida Tentorio (FdI) e l’assessore alla Cultura Sergio Gandi sulla gestione del bar nei giardini del museo: “Natura privatistica, riguarda la Fondazione” Bergamo. Il dibattito politico in città si accende sugli incassi del Comune legati alla gestione del bistrot dell’Accademia Carrara e sui piani per definire il contratto del prossimo operatore privato dopo la rinuncia annunciata dalla società Finlatt a partire da settembre 2026. È Ida Tentorio, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, a chiedere spiegazioni alla Giunta sul bar nei giardini del museo. L’esponente di FdI aveva già sollecitato l’amministrazione su questo argomento con tre interrogazioni, due a settembre e una a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

