Quorum raggiunto | Lara Burato è il sindaco di Masi

Notizia in breve

Il quorum per l’elezione del sindaco a Masi è stato raggiunto. Dopo che ieri si è verificato che almeno il 40% degli elettori aveva votato, oggi si è aspettato che almeno il metà dei voti scrutinati fosse considerato validi. Solo allora è stato confermato che Lara Burato è ufficialmente il nuovo sindaco. La soglia del 50% dei voti validi è stata necessaria per completare la procedura elettorale.