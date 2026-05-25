Quorum raggiunto | Lara Burato è il sindaco di Masi

Da padovaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il quorum per l’elezione del sindaco a Masi è stato raggiunto. Dopo che ieri si è verificato che almeno il 40% degli elettori aveva votato, oggi si è aspettato che almeno il metà dei voti scrutinati fosse considerato validi. Solo allora è stato confermato che Lara Burato è ufficialmente il nuovo sindaco. La soglia del 50% dei voti validi è stata necessaria per completare la procedura elettorale.

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Dopo la certezza ottenuta ieri 24 maggio che almeno il 40 % degli elettori si fosse recato alle urne, oggi il sindaco Lara Burato ha dovuto attendere che dei voti scrutinati fossero almeno il 50 % validi. Ebbene, poco dopo le 16,30 è giunta l'ufficialità.Il neo sindaco ha riferito: «Ringrazio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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