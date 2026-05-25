Quorum raggiunto | Lara Burato è il sindaco di Masi
Il quorum per l’elezione del sindaco a Masi è stato raggiunto. Dopo che ieri si è verificato che almeno il 40% degli elettori aveva votato, oggi si è aspettato che almeno il metà dei voti scrutinati fosse considerato validi. Solo allora è stato confermato che Lara Burato è ufficialmente il nuovo sindaco. La soglia del 50% dei voti validi è stata necessaria per completare la procedura elettorale.
Dopo la certezza ottenuta ieri 24 maggio che almeno il 40 % degli elettori si fosse recato alle urne, oggi il sindaco Lara Burato ha dovuto attendere che dei voti scrutinati fossero almeno il 50 % validi. Ebbene, poco dopo le 16,30 è giunta l'ufficialità.Il neo sindaco ha riferito: «Ringrazio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Lara Burato sindaco di Masi se almeno il 40% degli aventi diritto si recherà alle urneIl prossimo fine settimana, il 24 e 25 maggio, si svolgeranno le elezioni comunali in diverse località della provincia di Padova.
Laura Burato, unica in corsa, è il nuovo sindaco di MasiLaura Burato è stata eletta sindaco di Masi, risultando l’unica candidata in corsa.