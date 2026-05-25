Laura Burato unica in corsa è il nuovo sindaco di Masi

Laura Burato è stata eletta sindaco di Masi, risultando l’unica candidata in corsa. La consultazione si è conclusa alle 23 del 24 maggio, con le urne aperte per la prima giornata di voto. La tornata elettorale riguardava anche dodici consigli comunali della provincia di Padova. Nessuna altra candidatura è stata presentata per il ruolo di primo cittadino nel comune. Le operazioni di voto proseguiranno nei prossimi giorni per completare le elezioni amministrative.

Si è chiusa alle 23 del 24 maggio la prima giornata utile per esprimere la propria preferenza per rinnovare dodici consigli comunali della provincia di Padova e altrettanti sindaci. La percentuale su scala provinciale delle persone che hanno votato è salita al 42,86 %. Alle 12 era del 14,14 % e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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