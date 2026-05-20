Lara Burato sindaco di Masi se almeno il 40% degli aventi diritto si recherà alle urne

Il prossimo fine settimana, il 24 e 25 maggio, si svolgeranno le elezioni comunali in diverse località della provincia di Padova. In totale, saranno rinnovati 12 consigli comunali e scelti i nuovi sindaci. Tra i candidati ci sarà anche il sindaco uscente di Masi, che ha dichiarato di aver bisogno di almeno il 40% degli aventi diritto al voto per confermarsi in carica. La partecipazione degli elettori sarà determinante per il risultato finale.

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