Lara Burato sindaco di Masi se almeno il 40% degli aventi diritto si recherà alle urne

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo fine settimana, il 24 e 25 maggio, si svolgeranno le elezioni comunali in diverse località della provincia di Padova. In totale, saranno rinnovati 12 consigli comunali e scelti i nuovi sindaci. Tra i candidati ci sarà anche il sindaco uscente di Masi, che ha dichiarato di aver bisogno di almeno il 40% degli aventi diritto al voto per confermarsi in carica. La partecipazione degli elettori sarà determinante per il risultato finale.

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Il 24 e 25 maggio si voterà per il rinnovo di 12 consigli comunali della provincia di Padova e conseguentemente verranno eletti i nuovi sindaci. Le votazioni si svolgeranno la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Dei 12 comuni, due, Albignasego e Monselice, superano i 15mila. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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