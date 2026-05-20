Lara Burato sindaco di Masi se almeno il 40% degli aventi diritto si recherà alle urne
Il prossimo fine settimana, il 24 e 25 maggio, si svolgeranno le elezioni comunali in diverse località della provincia di Padova. In totale, saranno rinnovati 12 consigli comunali e scelti i nuovi sindaci. Tra i candidati ci sarà anche il sindaco uscente di Masi, che ha dichiarato di aver bisogno di almeno il 40% degli aventi diritto al voto per confermarsi in carica. La partecipazione degli elettori sarà determinante per il risultato finale.
Il 24 e 25 maggio si voterà per il rinnovo di 12 consigli comunali della provincia di Padova e conseguentemente verranno eletti i nuovi sindaci. Le votazioni si svolgeranno la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15. Dei 12 comuni, due, Albignasego e Monselice, superano i 15mila. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Torino, referendum sulla riforma della giustizia in diretta. Alle 19 hanno votato il 41,57% degli aventi diritto, 41,14 a TorinoDato definitivo per Torino per la percentuali alle 19 del primo giorno di voto: ha votato il 41,14 per cento degli aventi diritto.
Leggi anche: Torino, referendum sulla riforma della giustizia in diretta. Cresce l'affluenza a Torino, alle 23 hanno votato il 49,94% degli aventi diritto, il 48,94 in Piemonte