Nel fine settimana di aprile si svolgerà nuovamente dopo due decenni la “Sagra del Ciclismo” sul circuito di Lazzeretto a Cerreto Guidi. L’evento prevede sette gare in due giorni, con la partecipazione di circa 600 ciclisti provenienti da diverse aree. La manifestazione si terrà tra sabato 11 e domenica 12 aprile, richiamando appassionati e atleti di diverse età.

Cerreto Guidi, 9 aprile 2026 - Torna nel prossimo fine settimana dopo 20 anni la “Sagra del Ciclismo” sul circuito di Lazzeretto di Cerreto Guidi con sette gare tra sabato 11 e domenica 12 aprile, per complessivi 600 concorrenti. Sabato pomeriggio la gara amatoriale, mentre nel giorno festivo a partire dalle 8,45 le altre sei gare, il tutto con l’organizzazione della società La Stella-Gli Amici di Claudio, con Giacomo Lamanna, Daniele Nieri, e gli altri dirigenti della zona amanti del ciclismo. L’ultima gara a Lazzeretto si svolse nel 2006 con il successo del livornese Elia Favilli, mentre le prime gare sul circuito risalgono agli Anni Settanta quando ogni stagione, spesso in date diverse gareggiavano dilettanti, juniores, allievi ed esordienti, anche se non esiste un albo d’oro specifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la Sagra del Pedale con 7 gare in due giorni

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