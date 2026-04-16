Ufficiale | chi arriva al posto di Massimo Giletti E lui saluta tutti così

Da caffeinamagazine.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella programmazione serale di Rai si registra un cambio di conduttore al posto di Massimo Giletti, che ha salutato il pubblico in modo particolare. La modifica nel palinsesto ha suscitato discussioni e ha attirato l’attenzione di alcuni addetti ai lavori, mentre le voci di corridoio si sono alternate a smentite ufficiali. La situazione, caratterizzata da un clima teso, ha coinvolto vari ambienti della rete e ha generato un certo fermento intorno alla trasmissione.

Il lunedì sera di Rai cambia volto e lo fa in modo tutt’altro che silenzioso. Quella che sembrava una semplice rimodulazione di palinsesto si è trasformata in un piccolo caso televisivo, tra voci di corridoio, smentite ufficiali e un clima tutt’altro che disteso dietro le quinte. A farne le spese è stato uno dei programmi più riconoscibili della rete, pronto a lasciare spazio a un nuovo progetto editoriale. La chiusura di Lo Stato delle Cose, fermatosi comunque su un dignitoso 8% di share, ha infatti segnato un passaggio delicato. Un risultato che, per Rai 3, non può essere considerato negativo, ma che non è bastato a evitare un cambio di rotta deciso dai vertici.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Massimo Giletti aggredito: Il video che la Rai non voleva far uscire

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