Ufficiale | chi arriva al posto di Massimo Giletti E lui saluta tutti così

Nella programmazione serale di Rai si registra un cambio di conduttore al posto di Massimo Giletti, che ha salutato il pubblico in modo particolare. La modifica nel palinsesto ha suscitato discussioni e ha attirato l’attenzione di alcuni addetti ai lavori, mentre le voci di corridoio si sono alternate a smentite ufficiali. La situazione, caratterizzata da un clima teso, ha coinvolto vari ambienti della rete e ha generato un certo fermento intorno alla trasmissione.

Il lunedì sera di Rai cambia volto e lo fa in modo tutt’altro che silenzioso. Quella che sembrava una semplice rimodulazione di palinsesto si è trasformata in un piccolo caso televisivo, tra voci di corridoio, smentite ufficiali e un clima tutt’altro che disteso dietro le quinte. A farne le spese è stato uno dei programmi più riconoscibili della rete, pronto a lasciare spazio a un nuovo progetto editoriale. La chiusura di Lo Stato delle Cose, fermatosi comunque su un dignitoso 8% di share, ha infatti segnato un passaggio delicato. Un risultato che, per Rai 3, non può essere considerato negativo, ma che non è bastato a evitare un cambio di rotta deciso dai vertici.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Massimo Giletti aggredito: Il video che la Rai non voleva far uscire Notizie correlate Leggi anche: Massimo Giletti si sbilancia sulla Nazionale: "Per lui ho un debole, ecco chi vorrei" Conad annulla un evento a Pucci, lui commenta: “Se va avanti così dovrò chiedere l’elemosina”. Chi prenderà il suo posto al Festival?Intanto il Corriere della Sera fa sapere che la scelta di chiamarlo all'Ariston era stata proprio di Carlo Conti, nessuna pressione dall'alto Il “mi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Massimo Giletti tagliato di 7 puntate dalla Rai, arriva Monica Maggioni: l'annuncio a Lo Stato delle Cose; La Rai che verrà: Massimo Giletti a rischio addio, la scelta su Sanremo e il nuovo conduttore (scontato) di Domenica In; La Maggioni dei flop al posto di Giletti; A Castrovillari arriva Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose. Rai3, salta Giletti: da chi verrà sostituito e perchéRai 3, ribaltone al lunedì: Massimo Giletti saluta tra le polemiche nonostante l'8% di share. Dal 20 aprile debutta Monica Maggioni con Newsroom ... tvblog.it Rai 3 rivoluziona il lunedì, Monica Maggioni sostituisce Massimo GilettiRai 3, cambia il lunedì: via Giletti, arriva Newsroom di Maggioni Chi: la direttrice e giornalista Monica Maggioni, il conduttore Massimo Giletti, il ... assodigitale.it Massimo Giletti. Grazie per aver avuto il coraggio di stare dalla parte giusta. Senza temere di urlarlo. #garlasco - facebook.com facebook 13/04/26: in prima serata su @RaiTre Massimo Giletti conduce una nuova puntata di #lostatodellecose x.com