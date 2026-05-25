È iniziata la stagione dei vestiti bianchi, un capo estivo molto diffuso. Il vestito bianco è apprezzato per la sua comodità e freschezza, ideale per le alte temperature. È disponibile in varie sfumature e tessuti come cotone e lino. Questo tipo di abbigliamento viene scelto frequentemente per diverse occasioni, grazie alla sua versatilità. La tendenza si conferma come una delle preferite durante i mesi più caldi.

Il vestito bianco è uno dei capi estivi per eccellenza. Comodo, fresco ma soprattutto versatile, copre praticamente tutte le occasioni e permette di non soffrire il caldo (soprattutto se in tessuti come cotone o lino). Il white dress si classifica dunque come l’alleato perfetto per questa stagione primaverile ed estiva e, grazie ai dovuti accorgimenti ed accessori, diventa un capo statement dell’ estate. White dress, il migliore amico dell’estate. A distinguere questo iconico capo sono tre elementi fondamentali: tessuto, lunghezza e modello. Modelli in cotone o lino, magari ampi e svasati, sono perfetti con scarpe basse o mezzi tacchi per la città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Questa è la stagione del white dress (in tutte le sue sfumature)

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