Martedì sera, un uomo senza impronte ha aggredito e accoltellato una biologa di 54 anni lungo una strada tra Castiglione d’Adda e Castelgerundo. L’aggressore, descritto come un “fantasma”, non è stato ancora identificato. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La polizia sta indagando sull’accaduto senza aver ancora fermato nessuno.

CASTELGERUNDO (Lodi) È ancora un fantasma l’uomo che martedì sera ha aggredito e accoltellato Maria Oggionni, la biologa di 54 anni, originaria di Treviglio ma residente a Formigara nel Cremonese, sulla strada tra Castiglione d’Adda e Castelgerundo. Superata la fase dell’emergenza sanitaria per la vittima, ricoverata a Brescia, l’attenzione si concentra sul fronte investigativo. I carabinieri stanno lavorando nel più stretto riserbo per stringere il cerchio attorno al responsabile. Il dettaglio centrale su cui si concentrano le analisi è il ritrovamento del coltello utilizzato per l’aggressione, recuperato dai militari in un fosso poco distante dal luogo dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quel fantasma col coltello senza impronte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marotta esulta: «Maggioranza a Malagò uno dei migliori risultati negli ultimi anni. Col Como vittoria meritata, ma immaginate quel rigore senza vittoria»Il presidente dell’Inter ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto dalla maggioranza a favore di Malagò, ritenendolo uno dei migliori degli...

Di Carlo: "Che emozioni col Vicenza. Col Var avremmo battuto il Chelsea. E quel calcio di Baldini..."L’ex calciatore del Vicenza, ora allenatore, ha commentato le sue emozioni legate alla sua prima esperienza in Serie A, avvenuta all’età di 31 anni,...