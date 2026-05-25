Quel fantasma col coltello senza impronte

Da ilgiorno.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì sera, un uomo senza impronte ha aggredito e accoltellato una biologa di 54 anni lungo una strada tra Castiglione d’Adda e Castelgerundo. L’aggressore, descritto come un “fantasma”, non è stato ancora identificato. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La polizia sta indagando sull’accaduto senza aver ancora fermato nessuno.

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CASTELGERUNDO (Lodi) È ancora un fantasma l’uomo che martedì sera ha aggredito e accoltellato Maria Oggionni, la biologa di 54 anni, originaria di Treviglio ma residente a Formigara nel Cremonese, sulla strada tra Castiglione d’Adda e Castelgerundo. Superata la fase dell’emergenza sanitaria per la vittima, ricoverata a Brescia, l’attenzione si concentra sul fronte investigativo. I carabinieri stanno lavorando nel più stretto riserbo per stringere il cerchio attorno al responsabile. Il dettaglio centrale su cui si concentrano le analisi è il ritrovamento del coltello utilizzato per l’aggressione, recuperato dai militari in un fosso poco distante dal luogo dell’aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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