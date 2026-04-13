Marotta esulta | Maggioranza a Malagò uno dei migliori risultati negli ultimi anni Col Como vittoria meritata ma immaginate quel rigore senza vittoria

Il presidente dell’Inter ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto dalla maggioranza a favore di Malagò, ritenendolo uno dei migliori degli ultimi anni. Ha anche commentato la vittoria contro il Como, definendola meritata, e ha aggiunto che senza quel rigore la squadra non avrebbe ottenuto il successo. Le sue parole si sono concentrate sulle recenti dinamiche legate alla gestione e alle decisioni prese nel contesto sportivo.

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