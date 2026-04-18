L’ex calciatore del Vicenza, ora allenatore, ha commentato le sue emozioni legate alla sua prima esperienza in Serie A, avvenuta all’età di 31 anni, descrivendola come un momento di grande intensità. Ha anche espresso il suo rammarico per alcune decisioni arbitrali, ipotizzando che con il Var la squadra avrebbe potuto vincere contro il Chelsea. In passato, ha parlato di emozioni forti legate alle partite con il Vicenza e di alcune azioni che ha definito decisive.

Non bisogna avere fretta, ma costanza. Non l’ansia di arrivare, ma la voglia di riuscirci. Mimmo Di Carlo non ha mai pensato di non farcela: non si è posto il problema e ha seguito il suo percorso mettendoci ogni giorno qualcosa in più, qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse spingerlo un metro più avanti. E poi un altro e un altro ancora. Ed è stato premiato: esordio in B a 29 anni, esordio in A a 31, una Coppa Italia vinta da vice capitano, una semifinale di Coppa delle Coppe vissuta con la fascia al braccio. Un mediano, per definizione, deve correre: "E io correvo, tanto. Però poi grazie a Guidolin ci ho messo la testa. Ho cominciato a pensare rapidamente, a capire prima dove sarebbe finito il pallone, a leggere in anticipo le situazioni di gioco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Carlo: "Che emozioni col Vicenza. Col Var avremmo battuto il Chelsea. E quel calcio di Baldini..."

Notizie correlate

Garlasco, il paragone del giudice Vitelli col calcio di rigore: "L'ho battuto bene o male? Non sta a me dirlo"Il “Rigore” di Stefano Vitelli su Garlasco Durante la puntata del 3 febbraio del programma Rai Storie Italiane, il giudice Stefano Vitelli che...

Il cerchio che ha portato Baldini dal calcio a Di Carlo a ct della Nazionale è incredibileIl cerchio che ha portato Silvio Baldini da un “calcio nel culo” di Mimmo Di Carlo fino alla panchina della Nazionale è qualcosa di difficilmente...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Di Carlo: Che emozioni col Vicenza. Col Var avremmo battuto il Chelsea. E quel calcio di Baldini...; Fantacampionato, il vincitore della 31ª giornata è Norman Setti.

Di Carlo: Che emozioni col Vicenza. Col Var avremmo battuto il Chelsea. E quel calcio di Baldini...L'ex giocatore del Vicenza, oggi allenatore: La prima volta in Serie A, a 31 anni, non respiravo per l’emozione. Guidolin mi insegnò a intuire dove sarebbe finita la palla. Il calcio di Baldini un di ... msn.com