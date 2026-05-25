Donald Trump ha annunciato una tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, con l’obiettivo di avviare negoziati per consolidare l’accordo. La misura prevede due fasi: prima la sospensione temporanea delle tensioni, poi il confronto per rendere l’intesa stabile e duratura. La decisione arriva dopo settimane di escalation nella regione.

Donald Trump prova a chiudere in due tempi la partita del Golfo con l’Iran: prima una tregua di 60 giorni, poi il negoziato per renderla concreta e credibile. Ho qualche dubbio sul risultato finale, perché Teheran dai tempi della rivoluzione khomeinista a oggi ha sempre tradito i patti. Nella «pax islamista» che stanno apparecchiando tra Teheran e Islamabad, c’è sempre un obiettivo nascosto. Gli Stati Uniti questa luce obliqua non la colgono, sono un impero riluttante che vuole sempre «tornare a casa», l’America è come una gigantesca isola tra due oceani, Trump vuole chiudere in fretta, i militari hanno l’intelligenza per vedere il rischio, ma solo Israele ha la cultura millenaria per leggere tra le pagine della guerra permanente dell’Islam. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quel che manca per chiudere la partita nel Golfo

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