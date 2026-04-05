Dopo la partita tra Inter e Roma, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare l’incontro. Ha detto che la squadra si è presentata con lo spirito giusto e la volontà di dominare e chiudere la gara. L’ex giocatore ha sottolineato l’atteggiamento dei suoi durante il match disputato a San Siro. Nessun altro dettaglio è stato fornito nel suo intervento.

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© Calcionews24.com - Inter, Chivu analizza nel post partita: «Oggi ci siamo presentati con lo spirito giusto, con al voglia di esser dominanti e chiudere la partita»

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