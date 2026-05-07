Negli ultimi giorni, molti tifosi di Formula 1 hanno rivolto il pensiero a un possibile successo di un pilota italiano nel campionato mondiale, un risultato che manca dal 1953. La speranza si intreccia con le tensioni e le aspettative di questa stagione, alimentando discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. La possibilità di vedere un italiano conquistare il titolo si fa strada tra le parole e i pronostici, creando un clima di attesa e curiosità.

Inizio questo post con tutti gli scongiuri possibili ma credo che, in queste ultime ore, ogni appassionato di Formula 1 avrà fatto un pensierino alla vittoria nel titolo piloti di un italiano. Il candidato a rompere un digiuno lungo 73 anni e Andrea Kimi Antonelli, il diciannovenne che con la Mercedes ha vinto gli ultimi tre Gran Premi e comanda la classifica con i suoi 100 punti tondi. Erano tondi anche i 20 anni trascorsi dall’ultima gara vinta da un nostro pilota, Giancarlo Fisichella 1° in Malesia nel 2006. Incantesimo che Kimi ha spezzato a fine marzo col trionfo in Cina. Dopo il bis a Suzuka è diventato anche il secondo italiano a vincere almeno due gare consecutive dopo Alberto Ascari, pilota degli anni Cinquanta e a cui Kimi succederebbe se vincesse il titolo quest’anno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kimi Antonelli e quel sogno mondiale che manca dal 1953

Notizie correlate

Ferrari o Kimi Antonelli? Quel dilemma del tifo che divide l'ItaliaOra l’Italia tiferà più per la Ferrari o per Kimi Antonelli? Chiamatelo derby italiano, chiamatelo dilemma.

Leggi anche: Kimi Antonelli piange al traguardo: "Grazie al team che mi ha consentito di realizzare un sogno"

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Kimi Antonelli vince anche quando ci sono i problemi, problemi, problemi; F1, Kimi Antonelli vince il Gp di Miami davanti a Norris e Piastri. VIDEO; Il weekend imperfetto e vincente di Kimi Antonelli; Kimi Antonelli a Miami ne fa tre di fila (con dedica ad Alex Zanardi).

Chi è Kimi Antonelli, pilota Mercedes: età, fidanzata, padre, vittorie in F1 e classifica Mondiale 2026Kimi Antonelli non è più soltanto il ragazzo del futuro. Il futuro, a quanto pare, lo ha superato in pieno rettilineo. A 19 anni, il pilota bolognese della Mercedes si è preso la scena della Formula ... alphabetcity.it

Kimi Antonelli, mai visto uno così: ha conquistato tanti tifosi delusi dalla FerrariGiù le mani dall’argomento, pericoloso come i fili dell’alta tensione. Toto Wolff e l’intero cerchio magico della Mercedes, compresa la famiglia Antonelli, non vogliono che si parli di Andrea Kimi com ... corrieredellosport.it

Brisighella, il Trofeo Bandini assegnato a Kimi Antonelli - facebook.com facebook

Dalle vittorie mondiali all'abbraccio della sua Terra dei Motori: il Trofeo Bandini premia Andrea Kimi Antonelli x.com