boom di aggressioni a medici e infermieri nel 2025 quasi 18mila

Nel 2025 si sono registrate quasi 18.000 aggressioni contro medici e infermieri, con una media di circa 50 episodi al giorno. Oltre 23.000 operatori sanitari e sociosanitari sono stati coinvolti in questi atti violenti, che si sono verificati in vari contesti ospedalieri e ambulatoriali. La situazione evidenzia un aumento preoccupante di episodi di aggressione contro il personale sanitario.

