Quarta Repubblica la tragedia di Modena e il caso Garlasco al centro del talk

Questa sera, lunedì 18 maggio, torna in onda Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico ed economico trasmesso su Rete 4. La puntata si concentra sulla tragedia di Modena e sul caso Garlasco, due vicende giudiziarie che sono state al centro dell’attenzione pubblica negli ultimi tempi. Il conduttore Nicola Porro conduce l’episodio, che si propone di analizzare i fatti e le implicazioni di questi eventi. La trasmissione si svolge in prima serata e prevede interventi e approfondimenti sui temi trattati.

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Nicola Porro torna questa sera, lunedì 18 maggio, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento politico ed economico della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 18 maggio 2026. Al centro della puntata, la tragedia di Modena, con gli ultimi sviluppi sulle cause della strage. Spazio, come sempre, all’analisi della politica interna e alle indagini sul caso Garlasco, tra intercettazioni e scontro tra periti. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Stefano Cappellini, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Angela Taccia, Fausto Biloslavo, Piero Sansonetti, Cuno Tarfusser, Massimo Lugli, Armando Palmegiani, Suor Anna Monia Alfieri e Giuseppe Cruciani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarta Repubblica, la tragedia di Modena e il caso Garlasco al centro del talk ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Quarta Repubblica, il conflitto in Iran al centro del talkNicola Porro torna questa sera, lunedì 9 marzo, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento politico ed economico... Quarta Repubblica, la politica e gli effetti del conflitto in Iran al centro del talkNicola Porro torna questa sera, lunedì 6 aprile, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento della prima serata di... Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 18 maggio 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 18 maggio 2026, in onda su Rete 4 alle ore 21,25. Scopri di più ... tpi.it Maldive, un’altra tragedia muore un sub della Marinasceso a recuperare i corpi x.com Quarta Repubblica, dalla tragedia di Modena alla chiusura delle indagini su Garlasco: le anticipazioni della puntataEcco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ... affaritaliani.it