Quarta Repubblica stasera | caso Garlasco e Global Sumud Flotilla

Stasera, alle 21, su Rete 4, va in onda Quarta Repubblica. Si parlerà del caso Garlasco, con aggiornamenti sulle indagini e la sentenza. Verrà inoltre trattato il caso della Global Sumud Flotilla, con dettagli sulle operazioni e le conseguenze legali. Il programma condotto da Nicola Porro approfondisce i fatti più recenti legati a queste vicende.

Questa sera, lunedì 25 maggio, torna l’appuntamento settimanale con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro su Rete 4 a partire dalle 21.30. Una puntata densa di temi, dall’attualità internazionale alle ultime novità su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Tra i principali argomenti della serata figura lo scontro politico attorno alla Global Sumud Flotilla, la nave umanitaria finita al centro delle polemiche dopo la diffusione di video che mostrano gli attivisti a bordo inginocchiati e derisi dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Immagini che hanno acceso un dibattito aspro sia a livello internazionale sia nel panorama politico italiano. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Andrea Sempio, nuove intercettazioni sul caso Garlasco - Storie italiane 12/05/2026

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Buon inizio settimana carissimi! Stasera ci vediamo da Nicola Porro a #QuartaRepubblica, nello spazio su #Garlasco. Dalle 21.20 su #Rete4 #Mediaset Grazie come sempre del vostro affetto e intanto passate una bella giornata! x.com

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