Quarta Repubblica stasera su Rete 4 | caso Garlasco grazia a Nicole Minetti e fondi immigrazione a Roma

Stasera, alle 21:33 su Retequattro, va in onda un nuovo episodio di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro. Tra gli argomenti trattati ci sono il caso Garlasco, la grazia richiesta per Nicole Minetti e i fondi destinati all’immigrazione a Roma. La trasmissione si propone di approfondire le notizie più recenti e di fare il punto su questioni di attualità.

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Questa sera, lunedì 11 maggio, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro, con inizio previsto alle 21:33. Una puntata densa di temi scottanti, tra cronaca giudiziaria e un’inchiesta sulle ombre del sistema di accoglienza nella capitale. Al centro del dibattito ci sono i paradossi del sistema giudiziario italiano, rappresentati da due casi che hanno profondamente segnato l’opinione pubblica: il caso Garlasco e la vicenda che riguarda Nicole Minetti. Quest’ultima è tornata prepotentemente al centro dello scontro politico dopo la grazia ricevuta per motivi umanitari, legata all’adozione di un bambino malato in Uruguay, riaprendo interrogativi sulla coerenza delle istituzioni e sull’applicazione della giustizia nel nostro Paese.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Quarta Repubblica stasera su Rete 4: caso Garlasco, grazia a Nicole Minetti e fondi immigrazione a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quarta Repubblica, il caso della grazia a Nicole Minetti al centro della puntataNicola Porro, come ogni lunedì, torna con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Quarta Repubblica stasera su Rete 4: Garlasco e la tragedia di Crans-MontanaTra dubbi sulla decisione di grazia a Nicole Minetti e nuove tensioni legate alla tragedia di Crans-Montana, la politica torna al centro del... Argomenti più discussi: Quarta Repubblica stasera su Rete 4: Garlasco e la tragedia di Crans-Montana; Quarta Repubblica stasera 4 maggio: Crans-Montana, le immagini inedite di Jessica Moretti; Quarta Repubblica, dal caso Minetti alle immagini inedite di Jessica Moretti: tutte le anticipazioni; Quarta Repubblica dell11 maggio alle 21.25 su Rete 4: i casi Garlasco e Nicole Minetti. Per gli ultimi risvolti su #Garlasco, sarò ospite di Nicola Porro a #Dieci Minuti, dalle 19.28 su #Rete4. Poi ci vediamo anche stasera a #QuartaRepubblica x.com E se Bisanzio avesse schiacciato la quarta crociata? reddit