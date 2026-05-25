Stasera, lunedì 25 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione si concentra su temi di attualità e politica, con vari ospiti in studio. La puntata prevede interventi di esperti e commentatori, che discuteranno delle notizie più recenti e delle questioni di rilievo del momento. La trasmissione va in onda a partire dalle ore 21:30.

Questa sera, lunedì 25 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 25 maggio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Tra i temi di puntata, lo scontro politico sul caso della Global Sumud Flotilla, dopo la diffusione dei video choc degli attivisti inginocchiati e derisi dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir. A seguire, un approfondimento sulle correnti politicamente più radicali dell’Islam. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 25 maggio 2026

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La mia intervista a Quarta Repubblica | 16 marzo 2026

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