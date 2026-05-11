Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 11 maggio 2026

Stasera, 11 maggio 2026, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione si concentra su temi di attualità e politica, con ospiti e commenti in studio. La puntata è prevista in prima serata e rappresenta un appuntamento fisso per chi segue le vicende italiane attraverso il programma.

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. Questa sera, lunedì 11 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 11 maggio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, l’attualità politica e un focus sui paradossi della giustizia con i casi Garlasco e Minetti. Infine, un’inchiesta sullo spreco di denaro pubblico nel sistema dell’accoglienza dell’immigrazione a Roma.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 11 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 maggio 2026Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 maggio 2026 Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la... Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 marzo 2026Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Argomenti più discussi: Quarta Repubblica stasera su Rete 4: Garlasco e la tragedia di Crans-Montana; Quarta Repubblica: Puntata del 4 maggio Video; Quarta Repubblica stasera 4 maggio: Crans-Montana, le immagini inedite di Jessica Moretti; Quarta Repubblica, dal caso Minetti alle immagini inedite di Jessica Moretti: tutte le anticipazioni. No, ma non c’era un’orma sul gradino zero. No, ma quella non è una mano. Citofonare Ris di Cagliari, ore pasti! Noi ci vediamo stasera da Nicola Porro a #QuartaRepubblica, dalle 21.20 su #Rete4 #Garlasco #Sempio x.com E se Bisanzio avesse schiacciato la quarta crociata? reddit Quarta Repubblica stasera 11 maggio: paradossi della giustizia con i casi Garlasco e MinettiNuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro in onda stasera - lunedì 11 maggio - alle 21.30 su Rete 4. La puntata si apre con l’attualità politica e un focus sui pa ... corrieredellumbria.it