Quarta proiezione Opinio Italia | oltre 12 punti di distanza tra Comanducci e Ceccarelli

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle elezioni comunali di Arezzo, con il 48% di copertura del campione, Comanducci ottiene il 45,4%, mentre Ceccarelli il 33,2%. La distanza tra i due è di oltre 12 punti percentuali.

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In base alla quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 48%, alle elezioni comunali di Arezzo, il candidato del centrodestra Marcello Comanducci è al 45,4%, mentre il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli è al 33,2%. Il candidato Marco Donati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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