Taranto Eco Forum 2026 | rigenerazione e innovazione

È stata annunciata ufficialmente la quarta edizione del Taranto Eco Forum, che si svolgerà il 21 e 22 maggio. La manifestazione si focalizza su temi di rigenerazione e innovazione, coinvolgendo diversi esperti e rappresentanti del settore ambientale. L’evento si terrà a Taranto, attirando partecipanti interessati alle questioni legate allo sviluppo sostenibile e alle nuove tecnologie.

(Adnkronos) – Presentata ufficialmente la quarta edizione del Taranto Eco Forum, in programma il 21 e 22 maggio. L'iniziativa si propone come una piattaforma di integrazione tra istituzioni, ricerca e mondo produttivo per affrontare le trasformazioni ambientali e industriali attraverso un approccio multidisciplinare. Il tema portante di quest'anno, "La rigenerazione attiva e l’equilibrio del progresso a tutela del bene comune", delinea una strategia che punta a connettere la competitività economica con la coesione sociale e la tutela ecosistemica. L'agenda del Forum affronta questioni strutturali quali il biorisanamento, l’economia circolare, la gestione delle risorse idriche e la blue economy, integrandole con le potenzialità dell'innovazione 4. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale... Catanzaro: Palazzo Fazzari rinasce come centro per l’innovazione sociale e rigenerazione urbana entro il 2026.Catanzaro Rinasce: Palazzo Fazzari Diventa un Hub per l’Innovazione Sociale Catanzaro si prepara ad accogliere “Spazio 2”, un nuovo Social Innovation... Aggiornamenti e notizie su Taranto Eco Forum 2026 rigenerazione e... Temi più discussi: Taranto Eco Forum 2026, presentata a Roma la quarta edizione; Il 21 e 22 maggio torna il TEF – Taranto Eco Forum: le grandi sfide della trasformazione ambientale e industriale; Taranto Eco Forum, presentata a Roma la quarta edizione; Taranto torna al centro del dibattito nazionale con il TEF 2026. Le foto. Taranto Eco Forum, presentata a Roma la quarta edizione(Teleborsa) - Riparte da Roma il cammino del Taranto Eco Forum. La presentazione ospitata oggi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha acceso i riflettori sulla qu ... finanza.repubblica.it A TARANTO TORNA FORUMLa rigenerazione attiva va oltre la tutela: tutelare l’ambiente è certamente importante per conservarlo, ma rigenerarlo aggiunge valore e funzioni, dal punto di vista economico, ecologico e sociale. 9colonne.it TARANTO - La quarta edizione del Taranto Eco Forum, laboratorio di idee, investimenti e rigenerazione. Dalla Sala della Presidenza del Consiglio il rilancio di un appuntamento che unisce ambiente, industria, ricerca e futuro dei territori - facebook.com facebook