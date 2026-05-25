Quarant’anni di dialogo e comunità | festa a Cadine per il Centro Mariapoli
A Cadine si è svolta una festa per celebrare i quarant’anni del Centro Mariapoli. L’evento ha ricordato quattro decenni di attività, incontri e progetti incentrati sui temi del dialogo e della convivenza. La manifestazione ha coinvolto partecipanti di diverse età e provenienze, evidenziando il ruolo del centro nel promuovere relazioni e iniziative nel tempo. La celebrazione ha incluso momenti di incontro e ricordo delle attività svolte nel corso degli anni.
Quarant’anni di attività, incontri e progetti costruiti attorno ai valori del dialogo e della convivenza. A Cadine il Centro Mariapoli “Chiara Lubich” ha celebrato il prestigioso traguardo del quarantennale con una giornata aperta al pubblico che ha richiamato cittadini, volontari, rappresentanti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Argomenti più discussi: Centro Mariapoli, Fugatti: Da quarant’anni un luogo che genera bellezza sociale; Centro Mariapoli di Cadine, 40 anni di storia e dialogo. Open Day domenica 24 maggio; Il Centro Mariapoli compie 40 anni: Una risorsa preziosa per il Trentino; Dal primo mattone nel 1979 alla vocazione internazionale per la pace grazie a Chiara Lubich: il Centro Mariapoli compie 40 anni.
Il Centro Mariapoli Chiara Lubich di Cadine celebra domenica 24 maggio il proprio 40° anniversario con un Open Day aperto alla cittadinanza, pensato come occasione di incontro, dialogo e partecipazione. Generare bellezza sociale è lo slogan scelto per c facebook