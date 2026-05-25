Quarant’anni di dialogo e comunità | festa a Cadine per il Centro Mariapoli

Notizia in breve

A Cadine si è svolta una festa per celebrare i quarant’anni del Centro Mariapoli. L’evento ha ricordato quattro decenni di attività, incontri e progetti incentrati sui temi del dialogo e della convivenza. La manifestazione ha coinvolto partecipanti di diverse età e provenienze, evidenziando il ruolo del centro nel promuovere relazioni e iniziative nel tempo. La celebrazione ha incluso momenti di incontro e ricordo delle attività svolte nel corso degli anni.