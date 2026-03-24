Quarant’anni di teatro musica e comunità | A Egregie Cose festeggia il suo anniversario

A Predappio, la compagnia teatrale “A Egregie Cose” festeggia i quarant’anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1986 all’interno della Parrocchia Sant’Antonio. La compagnia è nata grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani, e nel corso degli anni ha portato avanti attività teatrali, musicali e di aggregazione comunitaria. La celebrazione segna il traguardo di quattro decenni di attività nel settore culturale locale.

Predappio celebra i quarant’anni di “A Egregie Cose”, la compagnia teatrale nata nel 1986 all’interno della Parrocchia Sant’Antonio grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani. Quella che era iniziata come una semplice idea per coinvolgere la comunità si è trasformata nel tempo in una realtà consolidata, capace di unire generazioni attraverso spettacoli all’insegna della musica, del teatro e della solidarietà. Fin dagli esordi, l’intero paese ha contribuito alla crescita del progetto: dalla realizzazione dei costumi alle scenografie, fino alla costruzione di un vero teatro parrocchiale, resa possibile grazie al successo delle prime rappresentazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Autotrasportatori al traguardo: Co.tr.i.m. festeggia quarant’anni Teatro Potlach festeggia cinquantesimo anniversario con nuovo ciclo teatrale 2026Il Teatro Potlach di Fara Sabina celebra il proprio cinquantesimo anniversario con due stagioni teatrali dedicate a due diversi pubblici: adulti e...