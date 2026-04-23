Quarant’anni di Memorial D’Aloja Piediluco è il centro del canottaggio mondiale

Quest'anno si svolge la quarantesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, una regata internazionale che si tiene sulle acque del lago di Piediluco, vicino a Terni. L’evento si svolgerà nel fine settimana, dal 24 al 26 aprile, e vede la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi. La competizione è dedicata al ricordo dello storico presidente della federazione italiana di canottaggio, e rappresenta uno dei momenti più importanti nel calendario di questa disciplina.

Il Memorial Paolo d’Aloja taglia il traguardo della quarantesima edizione. La regata internazionale che animerà le acque del lago di Piediluco a Terni in questo fine settimana (24, 25 e 26 aprile) e dedicata al ricordo dello storico presidente della Federazione italiana canottaggio, segna.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Memorial d’Aloja di Canottaggio, 39 Azzurri per la 40esima edizione di PiedilucoIl Direttore Tecnico Antonio Colamonici, per il battesimo annuale, sceglie Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme... Piediluco si prepara alla 40° edizione del Memorial Paolo d’Aloja: iscritti quasi 300 atleti in rappresentanza di 20 nazioniIl Memorial Paolo d’Aloja taglia, nel 2026, il traguardo della quarantesima edizione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavis, 40 anni di musica con il Gruppo Strumentale: Raphael Gualazzi ospite d’onore per il grande anniversario; Quarant’anni di musica: il Gruppo strumentale giovanile di Lavis festeggia con concerti e ospiti speciali; Laudate Hominem emoziona Tiriolo con il suo teatro vivo, partecipato e necessario; Esiste la mafia in Sardegna? A Oristano un incontro con il fratello di Peppino Impastato. Super Mario è un eroe che parla di tutti noiAll'Università IULM una giornata dedicata all'idraulico di Nintendo per festeggiare i quarant'anni di Super Mario e inaugurare IULM Game Lab. techprincess.it La piscina di palline gigante: come visitare la maxi installazione di McDonald's per il FuorisaloneIn occasione della Design Week, via Tortona ospita un viaggio tra arte contemporanea, nostalgia e tecnologia: ecco come visitare l'esposizione che celebra i quattro decenni del colosso del fast food i ... milanotoday.it Quarant'anni or sono, il 26 aprile 1986, il reattore numero 4 della centrale nucleare di Cernobyl esplose e pochi giorni dopo la nube radioattiva provocata dall'incidente raggiunse la Svizzera: portò con sé il timore delle insalate radioattive e del latte contaminat - facebook.com facebook