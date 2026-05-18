Quante colpe ha Spalletti per la quasi certa mancata qualificazione alla prossima Champions League? L’analisi della stagione

La stagione del tecnico si sta avviando verso una conclusione negativa, con la qualificazione alla Champions League ormai difficile da raggiungere. Durante l’anno, ha lavorato per ridare un’identità alla squadra, ma ci sono stati diversi momenti di calo che hanno influito sui risultati complessivi. La squadra ha subito alcune sconfitte decisive che hanno compromesso le possibilità di ottenere un piazzamento tra le prime quattro in classifica. La questione delle responsabilità del tecnico appare ora centrale nel dibattito sulla stagione appena conclusa.

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