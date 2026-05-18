Quante colpe ha Spalletti per la quasi certa mancata qualificazione alla prossima Champions League? L’analisi della stagione
La stagione del tecnico si sta avviando verso una conclusione negativa, con la qualificazione alla Champions League ormai difficile da raggiungere. Durante l’anno, ha lavorato per ridare un’identità alla squadra, ma ci sono stati diversi momenti di calo che hanno influito sui risultati complessivi. La squadra ha subito alcune sconfitte decisive che hanno compromesso le possibilità di ottenere un piazzamento tra le prime quattro in classifica. La questione delle responsabilità del tecnico appare ora centrale nel dibattito sulla stagione appena conclusa.
di Luca Fioretti Quante colpe ha Spalletti per la quasi certa mancata qualificazione alla prossima Champions League? Ha ridato una identità, ma i crolli pesano. L’analisi approfondita della ormai quasi certa mancata qualificazione alla prossima Champions League impone una attenta e lucida riflessione sulle effettive responsabilità attribuibili a Spalletti. L’allenatore ha coraggiosamente ereditato il gruppo in corsa in una situazione sportiva complessa, riuscendo tuttavia a infondere nuova linfa. Il mister ha restituito un’ identità precisa, una caratteristica fondamentale andata totalmente smarrita sotto la precedente gestione di Tudor. Il percorso complessivo è stato indubbiamente positivo, con continui miglioramenti mostrati sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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