Quante colpe ha Spalletti per la quasi certa mancata qualificazione alla prossima Champions League? L’analisi della stagione

Da juventusnews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione del tecnico si sta avviando verso una conclusione negativa, con la qualificazione alla Champions League ormai difficile da raggiungere. Durante l’anno, ha lavorato per ridare un’identità alla squadra, ma ci sono stati diversi momenti di calo che hanno influito sui risultati complessivi. La squadra ha subito alcune sconfitte decisive che hanno compromesso le possibilità di ottenere un piazzamento tra le prime quattro in classifica. La questione delle responsabilità del tecnico appare ora centrale nel dibattito sulla stagione appena conclusa.

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di Luca Fioretti Quante colpe ha Spalletti per la quasi certa mancata qualificazione alla prossima Champions League? Ha ridato una identità, ma i crolli pesano. L’analisi approfondita della ormai quasi certa mancata qualificazione alla prossima  Champions League  impone una attenta e lucida riflessione sulle effettive responsabilità attribuibili a Spalletti. L’allenatore ha coraggiosamente ereditato il gruppo  in corsa  in una situazione sportiva complessa, riuscendo tuttavia a infondere  nuova linfa. Il mister ha restituito un’ identità precisa, una caratteristica fondamentale andata totalmente smarrita sotto la precedente gestione di Tudor. Il percorso complessivo è stato indubbiamente  positivo, con continui miglioramenti mostrati sul  campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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