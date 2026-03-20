Checco Zalone, noto attore e comico italiano, è stato visto recentemente con una donna molto conosciuta. La sua nuova compagna, di cui si parla molto, è una figura molto popolare nel mondo dello spettacolo. Dopo il successo ottenuto con il film Buen Camino, Zalone sembra aver iniziato un nuovo capitolo anche nella vita privata. La coppia è stata fotografata insieme in diverse occasioni pubbliche.

Dopo i record d’incasso e i trionfi al botteghino con Buen Camino, Checco Zalone sembra aver voltato pagina anche fuori dal cinema. A documentarlo è il settimanale Chi, che lo ha paparazzato a Roma in compagnia di una donna con cui appare in grande sintonia. Checco Zalone nuovo amore dopo Mariangela Eboli. Questo nuovo capitolo sentimentale arriva dopo una separazione che ha segnato profondamente l’attore pugliese. La storia con Mariangela Eboli, durata diciotto anni, si è conclusa nell’autunno del 2024, lasciando alle spalle non solo un legame affettivo ma anche una collaborazione professionale. Checco Zalone con Mariangela Eboli e la figlia Gaia, Foto di Oggi Mariangela Eboli, infatti, era coinvolta nella gestione amministrativa delle società di Zalone, oltre a essere la madre delle sue due figlie, Gaia e Greta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ora sta con lei”. Checco Zalone, la nuova compagna è famosissima: di chi si tratta

Articoli correlati

Leggi anche: Chi è Valentina Liguori, nuova compagna di Checco Zalone: l'incontro segreto a Roma, il passato di lei col calciatore Zambrotta

Checco Zalone, indiscrezioni clamorose: chi è la nuova compagnaGossip esplosivo nel mondo dello spettacolo: Checco Zalone avrebbe una nuova fidanzata.

Cado Dalle Nubi - Checco Zalone arriva a casa di MARIKA

Tutto quello che riguarda Checco Zalone

Temi più discussi: Checco Zalone e Valentina Liguori, ora è ufficiale: prime foto di coppia; Checco Zalone ha ritrovato l'amore, le prime foto con Valentina Liguori che confermano la relazione; Checco Zalone, l’incontro con Pier Silvio Berlusconi riaccende la pista Mediaset: cosa può succedere ora; Checco Zalone ritrova la felicità, dopo il divorzio viene paparazzato con l'ex moglie di Zambrotta: chi è lei.

CHECCO ZALONE Checco Zalone avvistato con Valentina Liguori: nuovo amore per il comico puglieseZalone è stato fotografato in compagnia di Valentina Liguori, ex modella napoletana ed ex moglie di Gianluca Zambrotta ... statoquotidiano.it

Checco Zalone ritrova la felicità, dopo il divorzio viene paparazzato con l'ex moglie di Zambrotta: chi è leiUn pranzo a Roma, una spesa in città e una pausa sul pianerottolo: ecco i dettagli delle foto che catturano l'alchimia inattesa con la nuova donna nella vita dell'attore. libero.it

Le migliori frasi di Checco Zalone.. . Il nuovo Checco Zalone - facebook.com facebook

Con Stefano tutto è possibile! #STEP vince ancora la serata col 16% e porta Rai 2 a prima rete nazionale. #StaseraTuttoÈPossibile ha superato ampiamente - tra gli altri - #Vanina2, #Morgane, Checco Zalone e #LeIene (8%). #AffariTuoi (24%) batte #LaRuo x.com