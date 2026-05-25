Quando si conosceranno i risultati delle elezioni comunali

Tra poco più di un'ora chiuderanno i seggi delle elezioni comunali. Alle 15 verranno resi noti i dati sull’affluenza, subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Contestualmente, saranno diffusi eventuali sondaggi e exit poll. I risultati ufficiali sono attesi nelle ore successive, una volta completato il conteggio. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati finali è ancora stata fornita.

Manca poco più di un'ora alla chiusura dei seggi.Alle 15, immediatamente, saranno divulgati i dati sull'affluenza, inizierà lo spoglio e saranno diffusi eventuali sondaggi ed exit poll.Intorno alle 16, o poco dopo, saranno diffuse le prime proiezioni basate su dati reali, che potrebbero già dare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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