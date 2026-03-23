quando escono i risultati del referendum costituzionale 2026 gli orari di exit poll proiezioni e dati definitivi ecco dove vederli

Il 22 e 23 marzo 2026 si è tenuto il referendum costituzionale e gli italiani sono in attesa dei risultati ufficiali: scopriamo quando escono e dove seguire gli exit poll e le proiezioni in tempo reale fino ai dati definitivi. Quando escono i risultati del referendum costituzionale 2026 Nel momento della chiusura dei seggi, ossia alle 15:00 del 23 marzo 2026, iniziano a circolare i primi dati che anticipano i risultati del voto, tuttavia bisogna distinguere tra gli exit poll e le prime proiezioni ufficiali. Si tratta infatti di strumenti molto diversi per metodologia, attendibilità e finalità. Sul nostro sito, troverai tutti i risultati in tempo reale, da quelli parziali a quelli definitivi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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