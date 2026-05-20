Flotilla salgono a tre i bolognesi arrestati dall’esercito di Israele La vicesindaca | Seguiamo con grandissima preoccupazione
Tre persone di Bologna sono state arrestate dall’esercito israeliano durante un’operazione in mare. La vicesindaca della città ha dichiarato di seguire la vicenda con grande preoccupazione, senza fornire ulteriori dettagli. Le autorità italiane non hanno ancora commentato ufficialmente l’accaduto. La notizia si aggiunge a un quadro di tensione crescente nelle aree interessate, con numerosi cittadini coinvolti nelle operazioni di salvataggio e nelle attività marittime in quella regione.
Bologna, 20 maggio 2026 – Cresce il numero di bolognesi, a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza, arrestati dall’esercito israeliano: oltre ad Alessio Catanzaro residente a Budrio e a Francesco Gilli di Grizzana Morandi, si aggiunge Ilaria Mancosu di Bologna. Mentre la dottoressa Ilaria Riccardi di San Giovanni in Persiceto è ferma in Turchia, in quanto l’imbarcazione sulla quale navigava, ha avuto un’avaria ed è stata soccorsa dalla Guardia costiera turca. La preoccupazione della Città Metropolitana. La consigliera metropolitana delegata, Sara Accorsi, non esita a dichiarare che queste “sono ore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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