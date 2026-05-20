Flotilla salgono a tre i bolognesi arrestati dall’esercito di Israele La vicesindaca | Seguiamo con grandissima preoccupazione

Tre persone di Bologna sono state arrestate dall’esercito israeliano durante un’operazione in mare. La vicesindaca della città ha dichiarato di seguire la vicenda con grande preoccupazione, senza fornire ulteriori dettagli. Le autorità italiane non hanno ancora commentato ufficialmente l’accaduto. La notizia si aggiunge a un quadro di tensione crescente nelle aree interessate, con numerosi cittadini coinvolti nelle operazioni di salvataggio e nelle attività marittime in quella regione.

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