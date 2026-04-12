Eboli bonificate due bombe d’aereo | operazioni completate le foto

Oggi gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno completato le operazioni di bonifica di due bombe d’aereo risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, trovate nel comune di Eboli. Le bombe, con un peso totale di 350 libbre, sono state rimosse e smaltite in sicurezza. Le operazioni sono terminate senza incidenti e le immagini delle attività sono state diffuse in giornata.

Hanno concluso oggi le operazioni di bonifica di due bombe d’aereo risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, per un peso complessivo di 350 libbre, rinvenute nel comune di Eboli, gli artificieri dell’Esercito Italiano. Gli specialisti del 21° reggimento genio guastatori, inquadrato nella Brigata.🔗 Leggi su Salernotoday.it Ordigno bellico ad Aprilia, completate le operazioni di brillamentoCompletate con successo nel primo pomeriggio di oggi, da parte dei militari del 21° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito, le operazioni di...