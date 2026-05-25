Qualità della vita per fasce d' età | al 103° posto Foggia non è una provincia per giovani

Foggia si colloca al 103° posto nella classifica sulla qualità della vita per fasce d'età, risultando poco favorevole per i giovani. Tuttavia, la stessa provincia ottiene punteggi migliori per la qualità della vita degli over 65 e dei bambini. La classifica è stata pubblicata dalla sesta edizione dell’indagine de Il Sole 24 Ore. I dati evidenziano differenze significative tra le varie fasce di età all’interno della provincia.

Foggia non è una provincia per giovani, ma va meglio la qualità della vita per gli Over65 e per l'infanzia: è quanto emerge dalla sesta edizione della classifica ‘Qualità della vita dei bambini, giovani e anziani’ de Il Sole 24 Ore.“Il benessere passa sempre più spesso dalla presenza di parenti o. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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