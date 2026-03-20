La Finlandia si conferma il Paese più felice al mondo nel rapporto annuale World Happiness Report 2026, pubblicato dal Wellbeing Research Centre dell’Università di Oxford, che valuta il livello di felicità e benessere nei vari Paesi. L’Italia si posiziona al 38esimo posto, mentre il Costa Rica sale al quarto, grazie a fattori come la stabilità e la qualità della vita sociale.

Il rapporto annuale World Happiness Report 2026, che misura il livello di felicità e benessere nei diversi Paesi del mondo, pubblicato dal Wellbeing Research Centre dell’Università di Oxford, incoronato la Finlandia come il Paese più felice al mondo per il nono anno consecutivo. Altri Paesi nordici come Islanda, Danimarca, Svezia e Norvegia si sono classificati tra i primi 10. E l’Italia? Risale, ma si assesta al 38esimo posto. La posizione precedente era 40. Il report ha evidenziato anche che l’uso intenso dei social media contribuisce a un netto calo del benessere tra i giovani, con effetti particolarmente preoccupanti nelle ragazze adolescenti nei Paesi anglofoni e nell’Europa occidentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Finlandia si conferma il Paese più felice al mondo. L’Italia è al 38esimo posto, boom del Costa Rica al 4 posto “per la stabilità e la qualità della vita sociale”

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Perché la Finlandia è il paese più felice al mondo

Una selezione di notizie su Costa Rica

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