Qualità della vita la Campania in difficoltà | bene solo Benevento tra le province regionali
La Campania mostra una situazione complessivamente difficile in termini di qualità della vita, con solo Benevento che si colloca sopra la media regionale. La provincia di Napoli presenta indicatori più bassi rispetto ad altre aree della regione, secondo un rapporto del Sole 24 Ore. La classifica valuta vari aspetti, tra cui salute, istruzione e ambiente, evidenziando differenze significative tra le province campane.
Tempo di lettura: 3 minuti Luci e ombre per la provincia di Napoli – secondo quanto sostiene il Sole 24 Ore -nella classifica della qualità per la vita. Risulta, in base a questi dati, tra le peggiori in fatto di qualità della vita per i giovani. Nella graduatoria che fotografa le 107 province italiane, quella partenopea infatti fa meglio solo di Barletta Andria Trani, Sud Sardegna e Taranto. E va solo un poco meglio per i bambini (94esimo posto), mentre per gli anziani il capoluogo campano è a centro classifica (51esimo). Sono i dati che emergono dalla sesta edizione del rapporto “ Qualità della vita dei bambini, dei giovani e degli anziani” redatto dal Sole 24 Ore e presentato al Festival dell’Economia in corso a Trento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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