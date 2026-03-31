A Carpi, recenti studi indicano che la percezione della qualità della vita supera la sufficienza, con buona accoglienza nei settori culturali. Tuttavia, emergono preoccupazioni riguardo all'emergenza abitativa e alla sicurezza, temi che coinvolgono la comunità e richiedono attenzione da parte delle autorità. Il Comune ha affidato a una società di ricerca un’indagine dettagliata sulla situazione percepita dai cittadini.

L'indagine promossa dal Comune svela un voto medio di 6,2 su 10, con i giovani e gli over 65 tra i più soddisfatti, in forte contrasto con la marcata criticità della fascia d'età intermedia Il Comune di Carpi ha recentemente commissionato alla società Poleis un'approfondita indagine per misurare la percezione cittadina sulla qualità della vita locale. La ricerca, prima tappa di un piano biennale, si è avvalsa del panel telematico "Tu, Noi, Carpi", raccogliendo le opinioni di ben 714 residenti tra il 17 e il 31 ottobre. Questo tasso di partecipazione, considerato eccezionalmente alto e ampiamente rappresentativo delle principali articolazioni sociodemografiche della città, ha permesso di delineare un quadro solido e accurato delle luci e delle ombre che caratterizzano il territorio carpigiano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Carpi, qualità della vita oltre la sufficienza piena: bene la cultura, preoccupano emergenza abitativa e sicurezza

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