Cna Forlì città si prepara all'assemblea annuale, con un focus su casa, qualità della vita e competitività territoriale. La difficoltà di trovare casa è diventata una delle principali sfide per lo sviluppo locale, influendo sull’attrattività del territorio. La discussione si concentrerà su come affrontare questa problematica, coinvolgendo rappresentanti del settore e stakeholder. L’incontro si terrà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di analizzare le strategie per migliorare la situazione abitativa.

La difficoltà di trovare casa non è più soltanto una questione sociale. Oggi rappresenta una delle principali sfide per la crescita e l’attrattività dei territori. Giovani, lavoratori, studenti e famiglie incontrano sempre più ostacoli nell’accesso all’abitare, mentre imprese e sistema economico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Territorio, energia, giovani e competitività: ecco le coordinate del nuovo corso della Pallacanestro Forlì 2.015

L’estetica oncologica e la qualità della vita del paziente al centro del forum della CnaDurante il forum organizzato dalla Cna, si è discusso di come l’estetica oncologica possa influenzare la qualità della vita dei pazienti affetti da...

Argomenti più discussi: Cna Forlì città si prepara all'assemblea annuale: confronto su casa, qualità della vita e competitività del territorio; Murale dell’Alluvione: inaugurata a Forlì l’opera del writer Noname; FORLIMPOPOLI: Assemblea Cna Colline Forlivesi, vicini ai territori | VIDEO; 2026 – Carrelli elevatori industriali semoventi Forlì-Cesena.

L’assemblea di Cna. Confermato Bellini. Proposte al ComuneSi è concluso il percorso elettivo che ha coinvolto oltre 200 imprenditrici e imprenditori associati a Cna Forlì città e ha sancito la riconferma di Davide Bellini, titolare di At.Ed 2 Srl, alla ... ilrestodelcarlino.it