Cna Forlì città si prepara all' assemblea annuale | confronto su casa qualità della vita e competitività del territorio

Da forlitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cna Forlì città si prepara all'assemblea annuale, con un focus su casa, qualità della vita e competitività territoriale. La difficoltà di trovare casa è diventata una delle principali sfide per lo sviluppo locale, influendo sull’attrattività del territorio. La discussione si concentrerà su come affrontare questa problematica, coinvolgendo rappresentanti del settore e stakeholder. L’incontro si terrà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di analizzare le strategie per migliorare la situazione abitativa.

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La difficoltà di trovare casa non è più soltanto una questione sociale. Oggi rappresenta una delle principali sfide per la crescita e l’attrattività dei territori. Giovani, lavoratori, studenti e famiglie incontrano sempre più ostacoli nell’accesso all’abitare, mentre imprese e sistema economico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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